Verdscupvinnar og trippel Vasalopp-vinnar legg skia på hylla

sport

Han skriv på Facebook at han har to løp igjen av Ski Classics-sesongen før ein innhaldsrik langrennskarriere er over.

Kirkenes-løparen har tatt fire gull i NM gjennom karrieren. Det første kom i sprint klassisk i Bardufoss i 2004, eit siste var i lagsprint klassisk i 2011. Han vann òg gull i sprint fristil i 2009, og i 2014 var han med på vinnarlaget til Strindheim i stafetten.

Dahl kom på pallen totalt ni gonger i verdscupen. Han vann sprinten i Davos i 2009. Han vann òg ein etappesiger i minitouren i Kuusamo i 2010, og seinare vart også dette rekna som ein eigen verdscupsiger.

Dahl gjekk etter kvart over til langløp. Han vann Vasaloppet både i 2014, 2016 og 2017.

(©NPK)