Bryteforbundet med etterlengta avtale for auka OL-satsing for jenter

sport

Avtalen gjeld fram til OL i Tokyo i 2020 med intensjon om å styrke samarbeidet vidare.

– Noregs bryteforbund har skapt betre sportslege og økonomiske rammeføresetnader for landslaga våre den seinare tida, og denne avtalen gir oss moglegheit til å framleis styrke satsinga på jentene, seier generalsekretær Morten Sandnæs i Noregs Bryteforbund i ei pressemelding.

Bryteforbundet har auka jentesatsinga dei siste åra, men det har vore økonomisk krevjande for jenter å satse på bryting. U23-verdsmeister Grace Bullen opplyste overfor VG at ho lever under den norske fattigdomsgrensa for å kjempe om norsk OL-gull i 2020.

Den nye samarbeidsavtalen vil bidra å styrke satsinga på norsk bryting.

– Vi har fått styrkt landslaget vårt, men vi har eit sterkt ønske om å få til ei sentralisering også for jentene i neste OL-periode, og dette samarbeidet vil vere avgjerande for å kunne få dette til, seier sportssjef Jacob Haug.

(©NPK)