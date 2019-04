Noreg tok den første sigeren i curling-VM

sport

Det unge laga til skip Magnus Ramsfjell har hatt ein bratt læringskurve i VM, og derfor smakte det nok ekstra godt at dei kunne få med seg ein siger etter mange harde tak tidleg i meisterskapet. Nederland kom best i gang i Lethbridge og tok det første poenget i den første omgangen, men allereie i omgangen etter tok Noreg to poeng.

Det norske laget plukka poeng jamt og trutt og, det vart to poeng både i omgang åtte og ni. Dermed gav nederlendarane opp før den tiande og siste omgangen.

Noreg er på 10.-plass etter seks spelte kampar med fem tap og éin siger. Laget er utan sjanse til å avansere til semifinalen.

Canada toppar åleine og er einaste lag utan tap. Dei har vunne alle sine seks første kampar.

Japan, Sveits og Sverige har alle seks sigrar og eitt tap.

(©NPK)