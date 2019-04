Britiske medium: United vil kvitte seg med fleire spelarar

sport

I fire av desse tilfella dreier det seg om spelarar som er på utgåande kontrakt med den engelske storklubben. Antonio Valencia forsvinn heilt sikkert frå Old Trafford i sommar, medan også Juan Mata, Matteo Darmian og Ander Herrera kan ha spelt den siste sesongen sin i raudt.

Ei rekke britiske medium, blant dei velrenommerte BBC og The Guardian, melder dessutan at Alexis Sánchez og Marcos Rojo er på lista over dei United kan vere interessert i å kvitte seg med etter sesongen.

Det at mange britiske aviser har publisert omtrent likelydande artiklar, tyder på at informasjonen kjem frå ei kjelde i klubben.

– Ein del av desse journalistane følgjer United på fast basis og har gjort det lenge. Når desse sakene kjem såpass likt, er det fordi nokon har brifa dei. Om det er klubben eller ein agent er vanskeleg å seie, men det er ikkje utenkeleg at det er klubben. Det sender jo eit signal om at United har tenkt å gjere store utskiftingar, seier Eivind Brennhovd Holth til NTB.

Han er journalist i United.no og jobbar fulltid med å følgje «De røde djevlene».

Sel neppe dei Gea

Manchester United ser òg ut til å ha informert utvalde journalistar om at klubben jobbar vidare med å forlenge avtalen til stjernekeeperen David de Gea. Tidlegare i sesongen nytta klubben seg av opsjonsavtalen om å forlenge kontrakten hans i eitt år, men partane er stadig ikkje samde om ein langtidsavtale.

Om forhandlingane med de Gea skulle gå i vasken, kan United bli nøydt til å selje målvakta i sommar for å få ordentleg betalt for han. Holth i United.no er ikkje redd for at det skjer.

– Eg trur aldri at dei sel han. Han blir der heilt sikkert neste sesong, og så kjem det til å dukke opp nye rykte igjen. Det kan tenkast at dei Gea ventar på å sjå om United kvalifiserer seg til Champions League eller ikkje. Og så veit han at han sit med særs gode forhandlingskort, særleg etter at Alexis Sánchez kom inn og «øydela» lønnsstrukturen i klubben.

Sanchez ein nøkkel

Å kvitte seg med nettopp Sánchez kan bli det viktigaste for United i sommar. Men spørsmålet er kva for ein klubb – om nokon – som er villig til å overta monsterlønna til chilenaren, visstnok på 3,55 millionar kroner i veka.

– Det blir snakka om Kina og USA, men noko seier meg at Sánchez ikkje har tenkt å gi seg på toppnivå på denne måten. Så er vel PSG og kanskje Real Madrid, viss dei får tilført friske middel, dei einaste som kan matche lønna hans. Så det er ikkje lett å seie, seier Holth.

Han meiner det er naturleg at United vil tynne ut i ein stall som han meiner er litt for stor per dags dato. Men om Ander Herrera forsvinn til PSG, slik mange hevdar, meiner han at United gjer ein tabbe.

– Då har ikkje United følgt med i timen, eg vil nesten kalle det tenesteforsømming. Herrera har vore ein viktig spelar under både Mourinho og Solskjær. Han forstår klubben, er veldig populær blant fansen og kan spreie United-kultur i garderoben. Så du mistar ikkje berre spelaren Ander Herrera. Og skal dei ha inn ein erstattar på nivået hans, må dei ut med 3-4-500 millionar.

