Avis: Solskjær tok kantinegrep, misnøgd med farten

sport

Det er storavisa Daily Mail som skriv at Solskjær meinte spelarane kasta bort for mykje tid på å stå i kø for å vente på maten. Nordmannen meinte det var betre at dei fekk forsyne seg sjølve utan måtte stå i kø saman med dei andre tilsette på treningsanlegget Carrington.

Spelarane skal framleis ete saman med støtteapparatet. Det skal Solskjær ha bestemt, fordi han meiner det skaper meir hygge og betre stemning.

Dessutan har kristiansundaren stressa at det alltid skal vere nok mat tilgjengeleg.

Solskjær er langt frå den einaste manageren som har tatt kantinegrep i Manchester United-historia. Det er opptil fleire gode historier å fortelje, ifølgje Daily Mail:

* David Moyes la ned forbod mot pommes frites til stor skuffelse for spelarane som hadde hygd seg med det kvar fredag i mange år under sir Alex Ferguson.

* Louis van Gaal stramma ordentleg inn då han erstatta rektangulære bord med runde bord i kantina. Slik ville han oppmuntre til meir samtale og prat spelarane imellom. Van Gaal insisterte samtidig på at han sjølv måtte vere førstemann i køen, og han bestemte òg kven av spelarane som fekk stå nærast han. Nederlendaren sette òg opp ein skiljevegg for å skilje spelarane og støtteapparatet under måltida.

* José Mourinho fjerna van Gaals skiljevegg igjen og bytte dessutan ut fotografia i korridoren som leier inn i kantina. Fotografia frå gamle dagar vart erstatta med bilde frå merittane i Europaligaen og ligacupen i 2017.

Manchester United har spelefri i helga. På Old Trafford gjer dei seg no klar til meisterligamøtet med Barcelona neste veke.

