Barcelona vil behalde Messi til han er pensjonist

sport

Det seier Barcelonas klubbpresident Josep Maria Bartomeu i eit intervju med ESPN.

– Han blir stadig betre. Eg trur han har mange år føre seg, og dei kommande månadene skal vi snakke med han sånn at han blir i Barcelona i mange fleire år, seier han.

Bartomeu antydar at han vil tilby argentinaren noko som liknar ein livstidskontrakt.

– Messi er ein spelar som berre har éin klubb. Det er fleire ting enn det han gjer på bana som gjer at forholdet hans til Barcelona vil vare evig. Vi vil at Messi blir i klubben for alltid. Enten som speler eller i ei anna rolle når karrieren er over, seier klubbpresidenten.

Messi signerte i 2017 ein kontrakt som bind han til Barcelona fram til 2021. Då vil han vere 34 år. Det treng likevel ikkje vere slutten på det som har vore ein fantastisk karriere.

Så langt denne sesongen har det vorte 42 mål på 39 kampar for Barcelona.

(©NPK)