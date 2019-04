Handballkvinnene følgjer etter herrane, får 24 lag i EM

sport

Det vart vedtatt på eit handballtoppmøte i København fredag.

Handball-EM-et til herrane blir utvida til 24 lag allereie frå 2020-meisterskapet, som skal spelast i Noreg, Sverige og Austerrike. Fire år etter vil kvinne-EM ha like mange nasjonar med.

Det er førebels ikkje klart kven som skal arrangere EM for kvinner i 2024, men Det europeiske handballforbundet (EHF) opplyser i ei pressemelding at nasjonale forbund no skal inviterast til å søke om meisterskapet.

Handball-EM for kvinner i 2020 blir arrangerte i Noreg og Danmark, medan 2022-meisterskapet går i Slovenia, Nord-Makedonia og Montenegro.

