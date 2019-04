MMA og thaiboksing tatt opp som nye idrettar

sport

Godkjenninga kom på møtet i idrettsstyret denne veka. Det er samtidig berre amatørdelen av desse idrettane som skal organiserast.

Det er Norges Kampsportforbund skal organisere utøvinga av thaiboksing og MMA («mixed martial arts»).

– Vi trur dette styrker rammevilkåra for norsk kampsport og gir meir effektiv ressursforvalting, seier generalsekretær Trond Søvik i Norges Kampsportforbund i ei pressemelding.

Generalsekretæren seier vidare at avgjerda i idrettsstyret vil gi større mangfald, utviklingsmoglegheiter og meir merksemd på aktivitet per idrett for dei tillitsvalde, frivillige og utøvarane.

