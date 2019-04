Mats Zuccarello speler ikkje ishockey-VM

sport

Den nye arbeidsgivaren til Zuccarello, Dallas Stars, kvalifiserte seg denne veka til NHL-sluttspelet, men kan vere slått ut før VM-sluttspelet. Det betyr likevel ikkje noko for om Zuccarello speler meisterskapet, skriv VG.

Landslagsleiinga har hatt samtalar med NHL-proffen, som er kontraktslaus til sommaren. Derfor kan han ikkje risikere å pådra seg ein ny skade.

– Ja, eg snakka med Mats, og han er i den situasjonen han er i, når det gjeld kontrakt. Han stiller opp når han kan, men akkurat no er det best sånn. Så blir det kanskje eit høve for han til å kvile kroppen litt og fikse nokre skavankar han har hatt litt trøbbel med, seier landslagssjef Thoresen til VG.

Zuccarello er akkurat tilbake i spel etter ein skade i armen.

