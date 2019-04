Noreg tapte for botnlaget i curling-VM

sport

Noreg er nest sist før avslutninga på turneringa. Den plassen deler dei med Kina etter to sigrar og åtte tap. Noreg har igjen éin kamp i turneringa.

Noreg tok leiinga 1–0 i den første omgangen mot Sør-Korea, men allereie i den nesten tok Sør-Korea tre poeng. Same mønster gjentok seg i dei to neste omgangane. Først tok Noreg eitt poeng, og deretter vart det tre nye til Sør-Korea. Noreg låg såpass svakt an etter den niande runden at mannskapet til skip Magnus Ramsfjell gav seg før den siste tiande runden.

Sverige er i åleine i tet føre den siste kampen sin i grunnspelet. Svenskane har vunne ni kampar og tapt berre éin. Sveits og Canada følgjer på dei neste plassane.

(©NPK)