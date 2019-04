Ronaldo kjempar for å rekke Ajax-kampen

sport

Ronaldo har ikkje vore på bana for Juventus sidan han scora tre gonger og skaut den italienske storklubben vidare i meisterligaen på rekning av Atlético Madrid i førre månad.

I førre veke pådrog han seg ein lårskade under ein landskamp for Portugal. Då såg det stygt ut med tanke på spel mot Ajax i Amsterdam, men fredag sa Juventus-trenar Massimiliano Allegri at situasjonen lysnar.

– Det har komme gode signal frå Cristiano Ronaldo med tanke på Ajax-kampen, sa italienaren.

Portugisaren har samtidig ingen sjanse til å rekke storkampen i Serie A laurdag mot fjerdeplasserte Milan. Juventus toppar tabellen og kan sikre ligatittelen med siger der.

Føresetnaden er at serietoar Napoli taper heime for Genoa.

(©NPK)