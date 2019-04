Hovland får selskap av fjorårsvinnaren på historisk opningsrunde

sport

Amerikanske Patrick Reed tok den første Major-sigeren til karrieren då han viste landsmennene Rickie Fowler og Jordan Spieth til plass to og tre på resultatlista under Master-turneringa for eitt år sidan.

Etter triumfen kunne han ta på seg den ikoniske grøne jakka som alle Master-vinnarar får. Samtidig innkasserte han premiesjekken på 1,98 millionar dollar.

Torsdag legg den regjerande meisteren ut på opningsrunden på den segnomspunne Augusta-banen saman med den norske kometen Viktor Hovland. Det vart klart då samansetninga av «flightane» vart offentleggjort tysdag.

Tredjemann på laget blir amerikanaren Webb Simpson, nummer 23 på verdsrankinga. Reed er nummer 18, medan Hovland figurerer heilt nede på 911.-plass.

Det er ingen kven som helst den norske golfkometen skal gå opningsrunden saman med. Ved sida av fjorårets Master-siger har Patrick Reed seks sigrar som profesjonell.

Webb Simpson har på same måten som landsmannen òg vunne ei Major-turnering. 33-åringen gjekk til topps i US Open i 2012.

Det høyrer med til historia at Patrick Reed har slite den siste tida. Før Masters har han derfor søkt råd hos trenarlegenda David Leadbetter, som tidlegare òg har hjelpt Suzann Pettersen.

Den fremste stjerna til golfsporten, Tiger Woods, skal gå opningsrunden på torsdag saman med spanske Jon Rahm og kinesiske Li Haotong.

(©NPK)