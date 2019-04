Tommy Kristiansen tilbake i Oilers

sport

29-åringen har dei to siste sesongane spelt for Sparta, men lysta på eit comeback i Stavanger Oilers har heile tida vore til stades.

Kristiansen hadde ein klausul i kontrakten sin med Sparta der han kunne kjøpe seg sjølv ut av fireårskontrakten.

– No skal eg på bustadjakt i byen. Slå meg til ro. Eg følte dette var riktig for meg no. Eg hadde dei beste åra mine sist eg var i Stavanger og ser fram til å komme tilbake, seier han til Oilers.no.

Stavanger Oilers slo ut Sparta i kvartfinalen i NM-sluttspelet. Kristiansen har tidlegare spelt fire sesongar i Stavanger og har fire NM-titlar med klubben.

Kristiansen er for augneblinken opptatt med VM-førebuingar med landslaget som møter Sverige i dobbeltlandskamp i helga.

(©NPK)