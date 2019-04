Japans OL-minister måtte gå etter tabbar

sport

Dropen som fekk begeret til å flyte over var at Sakurada nyleg uttalte at ein politikar frå jordskjelv- og tsunamiramms Fukushima er viktigare enn gjenoppbygginga av området. Det skapte kraftige reaksjonar.

Tsunamien i 2011 kosta om lag 18.000 menneskeliv og førte til den verste atomkraftulykka sidan Tsjernobyl i 1986. Japan har kalla sommar-OL i 2020 «gjenoppbyggings-OL», og Utsegnene til OL-ministeren fall mange tungt for brystet.

– Sakurada bad om å få gå av etter at han såra kjenslene til offera. Eg har godtatt avskjedssøknaden hans, sa statsminister Shinzo Abe, som også tok på seg skulda for å ha utnemnt Sakurada i første omgang.

Sakurada har tidlegare blamert seg med uheldige utsegner ved fleire høve. Då Japans 18-årige svømmehåp Rikako Ikee vart ramma av leukemi, sa han til dømes at det verste ved diagnosen var at det kunne føre til mindre entusiasme for OL i det japanske folket.

Avgangen til OL-ministeren kjem berre ein månad etter at Tsunekazu Takeda offentleggjorde at han sluttar som president i Japans OL-komité i juni. Bakgrunnen er ei fransk korrupsjonsetterforsking der han er mistenkt for stemmekjøp då Tokyo vart tildelt O.l.

Abe har ifølgje NHK vedtatt å hente ein tidlegare OL-minister, Shunichi Suzuki, tilbake til jobben.

Det er mindre enn 500 dagar til sommarleikane i Tokyo startar.

