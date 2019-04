43 år gamle Tiger Woods trur på ny US Master-siger

sport

Torsdag skal dei beste golfspelarane i verda i aksjon. Den lista inkluderer nordmannen Viktor Hovland (21).

– Eg føler at eg har førebudd meg godt i dei siste 12–14 månadene, og eg veit at eg er i stand til å prestere på denne bana. Eg har hatt suksess her før, seier Woods.

Det er 14 år sidan Tiger Woods sist vann US Masters. Totalt har han vunne US Masters fire gonger. Det er 11 år sidan han vann den siste av i alt 14 Major-sigrar.

– Då eg vann min 14. Major-tittel følte eg at det kunne bli mange fleire, men dessverre vart det ikkje slik. Forhåpentlegvis er eg er i stand til å vere med der oppe i år når det skal avgjerast, og forhåpentlegvis kan eg vinne, seier 43-åringen.

Woods' karriere har vore trua av vedvarande ryggsmerter i dei siste åra. Han har vore gjennom heile fire operasjonar.

I januar i fjor gjorde han comeback etter ein pause på sju månader. I september tok han den 80. sigeren sin på PGA-touren. Det var den første på fem år.

