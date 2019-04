NENT-Group kjøper delar av NRKs rettar til vintersportsendingane frå 2021/2022

sport

NENT-Group/Viasat har inngått ein femårsavtale med rettshavar.

Rettane som er selde utgjer om lag 40 prosent av NRKs vintersportspakke og inkluderer verdscupen i langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard og fristil. Avtalen gjeld òg ski-VM i 2023 og 2025.

– Vi sjølvsagt skuffa. Desse rettane er viktige for oss, og vi strekte oss svært langt økonomisk for å sikre oss desse, seier redaktør for NRK Sport Egil Sundvor i ei pressemelding.

– Denne avtalen er verkeleg ein milepæl for oss. I NENT Group-samanheng måler han seg med kjøpet av rettane til ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har ein særeigen posisjon i Norden, og i Noreg spesielt, og vinteridretten har skapt nokre av dei største idrettsstjernene i historia, seier Anders Jensen, president i Nent Group i ei pressemelding.

FIS-pakken som no er selt inneheld cirka 200 renn fordelte på VM og verdscup, og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbodet NRK har gjennom ein vintersesong. Rettane gjeld ikkje verdscuprenn i Noreg, Austerrike og Sveits. Avtalen gjeld heller ikkje skiskyting og skøyter, skriv NRK i pressemeldinga.

NRKs Sundvor ser realismen i endringane som kjem.

– Vi vil understreke at det framleis blir vintersport på NRK i åra framover. I dei neste to sesongane er porteføljen tilnærma uendra. Vi har framleis store, samlande event i porteføljen, seier Sundvor.

Til liks med NRK mistar òg svenske SVT og finske YLE dei same rettane frå same tidspunkt.