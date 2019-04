Skiforbundet vil tilpasse seg den nye medieverda

sport

– Dette dreier seg ikkje om skiforbundet sine rettar for renn i Noreg. NSF er ikkje ein del av dette salet, seier Espen Graff til NTB.

Graff er kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund.

– Vi har vore kjent med at det har vore mange aktørar som har ønskt å sikre seg dei internasjonale skirettane til Infront ei stund. Det viser at skisporten som produkt på ulike plattformer står sterkare enn nokon gong, og at Noreg, som kanskje den beste skinasjonen i verda, bidreg til den store interessa.

Graff seier det er viktig at skisporten blir formidla på ein god måte til flest mogleg.

– NRK er ein avgjerande bidragsytar når det gjeld den enorme interessa vi har i Noreg. I dag er det ikkje mogleg å seie noko om korleis det totale rettsbildet vil vere når nye avtalar trer i kraft frå 2021, men det er viktig å understreke at Norges Skiforbund ikkje har selt rettane for konkurransar i Noreg, verken nasjonalt eller internasjonalt. Uansett korleis fordelinga av TV-rettane endar til slutt, er vi klare for å for å utvikle og tilpasse produktet til det beste for norsk skisport.

(©NPK)