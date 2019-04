Vipers mot Oppsal i sluttspelkvartfinalen

sport

Det kjem fram av oppsettet som vart offentleggjort torsdag. Serietoar Storhamar skal på si side ut mot Byåsen, medan Tertnes møter Fredrikstad og Larvik møte Molde i dei to siste kvartfinalane.

– Vipers vel Oppsal i kvartfinalen. Det er naturleg å velje laga som blir nummer åtte, seier Vipers-trenar Ole Gustav Gjekstad om valet av Oppsal.

Seriemeisteren fekk velje først torsdag.

Sølvvinnarane frå Storhamar valde deretter motstandar og kunne velje enten Molde eller Byåsen. Avgjerda fall på sistnemnde, som vart nummer seks i seriespelet.

Laga har også møtt kvarandre både i NM og EHF-cupen tidlegare denne sesongen.

For Tertnes stod valet mellom Molde og Fredrikstad, og etter at sistnemnde var valde, gav den siste kampen seg sjølv.

Larvik får dermed Molde som kvartfinalemotstandar.

Den første kvartfinalen blir spelt 23. april, medan oppgjer nummer to går 26. april. Står det då 1–1 i kampar, vil kampen om semifinalebilletten bli avgjort i ein tredje kvartfinale 28. april.

Alle kampar skal avgjerast. Ved uavgjort ved full tid blir det spelt ekstraomgangar på to gonger fem minutt. Er det framleis uavgjort då, blir det spelt nye ekstraomgangar med same lengde. Deretter går eventuelt kampen til straffekast for å kåre ein vinnar.

