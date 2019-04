Liverpool-manager vil stengje ute rasistiske fans på livstid

sport

Ein video delt på sosiale medium dei siste dagane viser seks Chelsea-supporterar som håner Liverpools Mohamed Salah og kallar egyptaren for ein «bombemann».

– Motbydeleg, sa Klopp på pressekonferansen sin før kamp mot Chelsea i helga.

Han seier dette er endå eit døme på noko som ikkje burde skje, og at dette ikkje må sjåast på som ein ting mellom Liverpool og Chelsea.

– Viss du gjer noko sånt bør du ikkje få setje beina dine i eit stadion igjen. For resten av livet, heldt den tyske manageren til Liverpool fram.

Mohamed Salah spelte 13 kampar for Chelsea før han i 2016 forlét klubben til fordel for Roma. Han kom tilbake til Premier League sommaren 2017, då som Liverpool-spelar.

Chelsea opplyser at dei har utestengt tre supporterar og hindra dei frå å ta seg inn på bortekampen mot Slavia Praha i Europaligaen torsdag. Klubben prøver framleis å finne ut kven dei tre siste personane er.

Fleire hendingar

Salah-hendinga er den førebels siste av ei ubehageleg lang rekke rasistiske hendingar i kampar med engelske klubbar den siste tida.

Nyleg sa Tottenham-spelar Danny Rose at han gler seg til fotballkarrieren er over slik at han kan sleppe å bli utsett for tydeleg rasisme.

Rose og lagkameratane hans på det engelske landslaget vart utsette for rasistiske tilrop då England spelte mot Montenegro i Podgorica i mars. England vann kampen 5-1, og Raheem Sterling feira eitt av måla med å legge hendene over øyra framfor den hatefulle skaren av heimefans. Sterling tvitra seinare:

– Den beste måten å stilne hatarane (og, ja, eg meiner rasistar), skreiv han.

Fredag opplyser Arsenal at klubben undersøker ein video der fans kjem med rasistiske tilrop mot Napolis Kalidou Koulibaly i Europaligaen torsdag.

– Fotball har ei sterk stemme, og vi må bruke stemma til å få fram at vi alle tenker likt. Ting som dette burde aldri skje igjen, sa Klopp.

