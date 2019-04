Tidlegare WADA-sjef: – Dopingkontrollar heng fast i fortida

sport

Howman meiner at dopingjegerar berre oppdagar ein liten del av juksarane og sjeldan «dei store fiskane». Derfor tar newzealendaren til orde for langt meir moderne og effektive testsystem.

– Alle veit at analysar av urinprøver ikkje har utvikla seg veldig, seier Howman ifølgje Reuters.

Urintestar vart innfør på slutten av 1960-talet og vart nytta i OL for første gong i 1968.

– Vitskapen har utvikla seg overalt, men ikkje i antidopingarbeidet. Vi analyserer stadig urin, og det gjer vi ikkje spesielt godt, held Howman fram. Han var generaldirektør mellom 2003 og 2016.

1,43 prosent av dopingprøvane som vart samla inn og analysar av WADA-godkjente laboratorium resulterte i positive prøvar i 2017. Prosentdelen var på 0,6 etter at det vart gjort frådrag for godkjente medisinske unntak.

Den tidlegare generaldirektøren hevdar at talet er nokolunde konstant og at mange av prøvane kjem frå utøvarane som ikkje veit om at dei har brote reglane eller frå «dei dumme».

– Systemet fangar dei dumme fordi dei ganske enkelt er dumme. Men det fangar ikkje dei verkelege syndarane, seier Howman.

(©NPK)