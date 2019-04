Liverpool-legende presentert som ny Brisbane-trenar

sport

Fowler har signert ein toårskontrakt med A-League-klubben, som offentleggjorde nyheita natt til tysdag norsk tid.

– Eg ser fram til utfordringa og er fast bestemt på å bringe suksess til ein kubb som har ei så stolt historie i A-League, seier Fowler i ei pressemelding.

– Eg gler meg til å komme i gang og utgjere ein skilnad, held briten fram.

Signeringa kjem to dagar før klubben avsluttar sesongen heime mot Adelaide United. Brisbane har hatt ein frykteleg sesong og endar nest sist på tabellen.

Fowler er mest kjent for å ha spelt over 300 kampar og scora 171 mål for Liverpool i åra 1993 til 2002. Han spelte også for Liverpool seinare i karrieren, og dessutan for sju andre klubbar.

Det er ikkje det første møtet med fotball i Australia for 44-åringen. På slutten av karrieren spelte han éin sesong i North Queensland og éin i Perth før han vart spelande trenar for thailandske Muangthong United.

– Eg og familien har budd i Queensland tidlegare, så eg er glad for å returnere og bli del av Brisbane Roar-familien, seier Liverpool-legenda.

Fowler har vore utan managerjobb sidan han forlét Muangthong United i 2012.

