Zuccarello og Dallas til kvartfinale etter sudden death

Det var Predators som kom best i gang måndag kveld, og dei kunne etter den første perioden i kampen gå i garderoben med leiing etter at Austin Watson sende pucken i mål etter seks minutt på isen.

I andre periode utlikna Dallas' Blake Comeau etter assist frå Radek Faksa, medan tredje periode vart mållaus. Til slutt trekte Dallas det lengste strået då John Klingberg sende pucken i nettet etter 78 speleminutt i sudden death.

Kampen var den sjette der laga møtte kvarandre i sluttspelet. Dallas tok første stikk med ein 3-2-siger. Deretter vann Nashville to neste kampane 2–1 og 3-2, medan Dallas vann dei tre siste 5-1, 5–3 og no 2–1. Kvar runde i sluttspelet blir spelt som best av sju kampar, og med fire sigrar er altså Dallas vidare.

Norske Mats Zuccarello hadde fire skot på mål og fekk 21 minutt på isen. Han vart òg utvist i to minutt i første periode.

I kvartfinalen møter Dallas Stars St. Louis Blygjest som vann fire av seks kampar mot Winnipeg Jets.

