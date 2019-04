Dagbladet: Manchester United kjem til Noreg i sommar

sport

Avisa erfarer at den engelske storklubben spelar mot Vålerenga på Ullevaal stadion, og at kampen vil bli i tidsrommet 28. juli–3. august, altså under Norway Cup.

Dette er langt frå første gong ein storklubb besøkjer den norske hovudstaden. Tidlegare har både United, Liverpool, Real Madrid og Barcelona lagt ein oppkøyringskamp til Noreg.

Dagbladet skriv vidare at Real Madrids kamp mot Vålerenga i august 2015 er oppgjeret som har omsett for mest pengar i Noreg nokon gong, men at dette no kan bli overgått, avhengig av billettprisane når United kjem på besøk.

