Tottenham-manageren bønnfell Eriksen om å bli

Eriksen vart matchvinnar med to minutt igjen av ordinær tid då Tottenham slo Brighton 1–0 i Premier League tysdag kveld.

– Eg ønsker og håper at Christian kan vere hos oss i framtida. Eg trur at både han og vi er opne for å snakke, og vi får sjå kva som skjer, sa Pochettino.

Eriksen har kontrakt med Tottenham til sommaren 2020, men det går rykte om både Real Madrid og Barcelona.

– Det er ein spesiell situasjon, og Christian er ein spesiell person. Timinga for både han og klubben når det handlar om å bli samde om ein ny kontrakt er annleis enn for mange andre spelarar. Men det er snart sesongslutt, og det blir godt høve til å snakke saman, sa Pochettino.

Han seier at det neppe blir snakk om ein eventuell forlenging av kontrakten før denne sesongen er over.

– Det viktigaste no er at vi alle prøver å oppnå det vi ønsker å oppnå.

Tottenham festa grepet om 3.-plassen i Premier League etter sigeren over Burnley. Tottenham er òg klar for semifinale i meisterligaen der Ajax er motstandar.

