Arsenal-manageren etter nytt tap: – Vi hadde fjerdeplassen i eigne hender

London-klubben ligg på femteplass med 66 poeng og har eitt poeng opp til byrival Chelsea når tre rundar står att. I tillegg kjempar Tottenham (70 poeng) og Manchester United (64) om dei viktige topp fire-plasseringane som gir meisterligaspel kommande sesong.

Onsdag kveld vart Wolverhampton for sterke for Unai Emerys menn. Det var det tredje serietapet på fire kampar for raudtrøyene.

– Vi hadde det i eigne hender, men mista moglegheita for å ta fjerdeplassen. Men vi får moglegheita tilbake. Topp fire er målet, og det er eit vanskeleg mål, seier Emery ifølgje BBC.

Laget møter Leicester (borte), Brighton (heime) og Burnley (borte) i innspurten.

– Generelt er vi skuffa, men vi skal sjå sesongen under eitt. Vi skal førebu oss best moglegheit mot Leicester. Igjen blir det tøft, men vonleg kan vi få med nokon heim, seier spanjolen.

Søndag kan Arsenal få ei handsrekning av Manchester United som møter Chelsea. Tar Ole Gunnar Solskjærs menn poeng, vil Arsenal med siger mot Leicester klatre til fjerdeplass.

Ein alternativ veg til meisterligaspel for raudtrøyene er gjennom Europaligaen. Finalesiger gir plass i verdas gjævaste klubbturneringa. Arsenal møter Valencia i semifinale.

Europaligafinalen kan potensielt bli eit reint London-oppgjer mellom to klubbar som må vinne for å kvalifisere seg til meisterligaen. I den andre semifinalen møtest Chelsea og Eintracht Frankfurt.

