Espen Eskås og Henrikke Nervik tatt ut til EM

sport

Espen Eskås debuterte som eliteseriedommar i 2015 og skal dømme G17-EM i Irland 3. til 19. mai.

– Det er ei fantastisk moglegheit til å tileigne seg internasjonal erfaring. Eg er veldig takknemleg for alle som har bidratt til at eg no får denne moglegheita, seier Bækkelaget-dommaren, som fekk Fifa-merket i 2017, til fotball.no.

Henrikke Nervik vart Fifa-dommar i 2012 og dømte cupfinalen til kvinnene i 2017. I perioden 5. til 17. mai skal ho i aksjon i J17-EM i Bulgaria.

– Dette var ein veldig gledeleg beskjed å få. Det å bli oppnemnt til meisterskap har vore eit mål lenge, og eg gler meg veldig til å få bevise det arbeidet eg har lagt ned, seier Nervik, som representerer Trygg/Ladt.

Noregs G17- og J17-landslag klarte ikkje å kvalifisere seg til meisterskapa.

(©NPK)