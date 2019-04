sport

Marca er svært ofte godt informert om kva som skjer i storklubben. Reporteren som står bak, Santiago Siguero, jobbar mykje med Real Madrid-stoff.

Artikkelen om Ødegaard ligg svært høgt oppe på nettutgåva til Marca med tittelen «Ødegaard er ikkje til sals».

– Real har tatt eit solid standpunkt når det gjeld eit mogleg sal av den talentfulle ungguten. Klubben gjer det klart at han ikkje er open for tilbod. No som han byrjar å vise noko av det openberre potensialet sitt, vil ikkje Real gi slepp på eitt av dei største talenta på kontinentet, skriv Marca.

Avisa meiner at eit nytt utlån er på gang frå sommaren, og at Ajax er ein høgaktuell kandidat til å få Ødegaard i stallen.

Steg

Ødegaard vart kjøpt av Real som 16-åring. Han fekk ein cupkamp frå start og eit kort La Liga-innhopp før han vart lånt ut til Heerenveen. Vegen gjekk så til Vitesse, der nordmannen haustar ros frå mange hald for framgangen sin.

Ødegaard kosta cirka 38 millionar kroner då han gjekk frå Strømsgodset. Dei siste månadene har rykta om ein mogleg handel mellom Real og Ajax blussa opp. Det har vore snakk om ein overgangssum på mellom 100 og 180 millionar kroner.

– Eg har jobba med mange toppspelarar. Han er ein av dei beste. Martin er òg briljant, og sjølvsagt drøymer vi om å behalde han, men det er ikkje riktig for Ødegaard sin del, sa Vitesse-trenar Leonid Slutskij nyleg til NOS, ifølgje Dagbladet.

I juni speler Ødegaard truleg to landskampar for Noreg i EM-kvalifiseringa mot Romania og Færøyane. Han starta både mot Spania og Sverige i mars.

(©NPK)