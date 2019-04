Tiger Woods siktar seg inn på majorrekorden

sport

Med triumfen i US Masters kom Woods opp i 15 majorsigrar. Det er tre færre enn Jack Nicklaus' rekord på 18 titlar.

For eit tiår sidan trudde dei fleste at det berre var spørsmål om tid før amerikanaren kom til å slå rekorden, men personlege nedturar og omfattande ryggtrøbbel heldt på øydelegge Woods' karriere.

No er 43-åringen tilbake for fullt. Det same er draumen om å bli den mestvinnande majorspelaren gjennom tidene.

– Det tok Nicklaus ein heil karriere å nå 18 titlar. Så no som eg har forlengt karrieren min, noko eg for nokre år sidan trudde var umogleg, har det opna seg ei moglegheit viss eg gjer ting riktig og ting går min veg, seier Woods til GOLFTV.

– Eg kjem aldri igjen til å seie at det ikkje er mogleg. Det gjorde eg for nokre år sidan då eg ikkje eingong kunne gå, legg han til

Woods' neste moglegheit til å vinne ein majortittel er i USAs PGA-meisterskap om ein snau månad. Deretter er det US Open i juni og British Open i slutten av juli.

(©NPK)