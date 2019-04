Moe forlenger som Molde-trenar

sport

Moe tok over Molde i eit vikariat då Ole Gunnar Solskjær drog til Manchester. Måndag opplyser serieleiarane på nettsidene sine at Moe har fått fast jobb.

– Det er no gledeleg å kunne presentere Erling som permanent hovudtrenar for dei neste to åra. Vi har signert ein avtale som gjeld ut 2020. Erling har over tid vist at han er ein dyktig trenar og har gjort ein utmerka jobb i klubben. Starten på sesongen har vore god, og vi ser fram til gode prestasjonar i tida som kjem, seier administrerande direktør i klubben Øystein Neerland.

(©NPK)