Tidlegare norsk rekruttrenar skal leie dei svenske skiskyttarane

Han har tidlegare jobba som koordinator i det svenske skiskyttarforbundet, men har dei fem siste sesongane jobba som trenar for rekruttlandslaget i Skiforbundet.

Byström hadde mellom anna ansvaret for Johannes Høsflot Klæbo då han var på rekruttlandslaget.

Till SVT seier Byström at han vil ta med seg erfaringane han har gjort under si tid i Noreg.

– Det finst ein vinnarmentalitet der, og som vi skal halde fram å utvikle innan svensk skiskyting. Eg ser verkeleg fram til å leie skiskyttarlandslaget inn i framtida, seier Anders Byström i ei pressemelding.

Svenskane har ikkje tidlegare hatt nokon eigen landslagslagssjef for skiskyttarane sine.

– Landslagssjef er ei ny rolle som vi no har etablert. Det er meininga at Anders skal ha ein leiande og koordinerande rolle mellom A-landslag, utviklingslandslag og framtidslandslag for at vi skal få maksimalt ut av ressursane våre. Han vil ha ansvaret for laguttak og den langsiktige planlegginga, siger generalsekretær Ingemar Arwidson.

Ny landslagstrenar blir Johannes Lukas som tar over etter tyske Wolfgang Pichler. I leiargruppa i A-landslaget er òg Johan Hagström og Mattias Nilsson med.

Spesielt Hanna Öberg og Sebastian Samuelsson har tatt Sverige til nye høgder dei siste sesongane sjølv om den heilt store suksessen under VM på heimebane uteblei. Hanne Öberg tok det eine gullet til Sverige på normaldistansen.

