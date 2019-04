Vålerenga-veteranen Csiszar legg opp

sport

I januar runda 32-åringen 500 kampar for Oslo-klubben, men no legg han skøytene på hylla til fordel for ein jobb som brannmann.

Det melder ishockeyklubben på nettstaden sin tysdag.

– Det er utruleg, utruleg trist å miste Brede. Han har vore ein berebjelke for klubben i mange sesongar. Brede er den meste ekte Vålerenga-guten ein kan få. Det går ikkje an å erstatte han, seier sportsleg leiar Espen «Shampo» Knutsen i VIF.

Sjølv seier den kommande brannmannen at han er stolt over å ha spelt for favorittklubben gjennom heile karrieren.

Etter fleire enn ti sesongar som fast inventar på Vålerengas A-lag fekk Csiszar med seg to kongepokalar, og han avslutta sesongen i år med det femte seriemeisterskapet sitt for klubben i sitt hjarte. Backen var òg kaptein for laget i fleire sesongar.

(©NPK)