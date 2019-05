Berit Kjøll utfordrar Mollekleiv som NIF-president

sport

I slutten av mars innstilte valkomiteen i NIF samrøystes Sven Mollekleiv som ny idrettspresident etter Tom Tvedt, som har sete i fire år.

Kjøll var ein av seks kandidatar som kjempa om nominasjonen. Både ho, Tvedt og dei tre andre tapte for Sven Mollekleiv. Men no har Kjøll avgjort å ta opp kampen på idrettstinget i slutten av månaden etter at fleire særforbund har bedt henne stille.

Det skal særleg vere støtta frå Norges Håndballforbund som har fått Kjøll til å avgjere å kjempe om presidenttittelen.

– Det er ei ære å bli spurt om å stille til val som idrettspresident. Eg har heile tida hatt lyst til å bidra, og trur eg kan gjere ein skilnad. Eg opplevde prosessen med valkomiteen som ryddig. Då dei innstilte på Molleklev, la eg saka til side – men eg er sidan det kontakta av ulike miljø innan idretten, med handballforbundet i spissen. Då dei spurde første gong, trong eg ikkje lang omtenkingstid. Motivasjonen er ikkje noko mindre no, seier Kjøll i ei pressemelding frå Norges Håndballforbund.

