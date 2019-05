Noreg set hårete mål for fotball-VM

sport

Det vart avgjort allereie i januar av spelarar og leiarar i fellesskap.

– Vi gjorde den prosessen under La Manga-leiren. Vi veit at det er eit veldig ambisiøst mål. Vi må treffe på alt og ha litt flaks i tillegg, men gruppa har komme langt, og alle planane våre går ut på at vi skal vere i Frankrike lenge, seier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

For to år sidan reiste Noreg til EM utan ei resultatmålsetting. Etter tre kampar reiste laget heim igjen utan å ha scora eller tatt poeng.

– Det var nokre diskusjonar fram og tilbake, men vi var samde om at vi ønskte å ha eit hårete mål. Det er litt som Petter Stordalen seier, at du må tore å setje mål som du kanskje ikkje når òg, ikkje berre mål du er sikker på å nå, for då strekker ein seg kanskje ikkje det vesle ekstra, seier Ingrid Hjelmseth til NTB.

Den 39-år gamle målvakta har fleire EM-medaljar, sist sølv frå 2013, og ho vil i alle fall sikte mot den første VM-medalje til Noreg sidan gullet i 1995.

– Vi håpar at vi har sett eit mål som gjer at vi alle strekker oss litt ekstra i kvardagen gjennom heile forsesongen så vi er endå betre fotballspelarar når VM startar, seier ho.

