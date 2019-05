RBK vurderte PFU-klage mot Eurosport etter Ingebrigtsen-utsegn

sport

Trond Alstad, som er direktør for samfunnskontakt i RBK, seier til Medier24 at dei vil vurdere dette på nytt om det dukkar opp liknande tilfelle som det som skjedde etter at RBK tapte 0–3 for Molde søndag.

Kåre Ingebrigtsen er ekspertkommentator for Eurosport, men samtidig nyleg avsett RBK-trenar. Søndag langa han ut mot leiinga i klubben for ikkje å ta grep om den miserable tabellsituasjonen etter tre tap og to uavgjorte så langt i sesongen.

Alstad seier at klubben innhenta det han kallar tung pressefagleg ekspertise i vurderinga av ei PFU-sak, men fall til slutt ned på ikkje å gjere det.

– Vi er ganske sikre på at vi kunne ha gjort det, seier han.

Discovery, som driv Eurosport, har beklaga hendinga og sett i verk tiltak for at noko liknande ikkje skal skje igjen.

