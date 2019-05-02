Troppen til fotball-VM for kvinner

Målvakter:
Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Marie Bogstad (Arna-Bjørnar).
Utespelarar:
Maria Thorisdottir (Chelsea), Maren Mjelde (Chelsea), Stine Hovland (Sandviken), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Kristine Minde (Wolfsburg), Cecilie Redisch Kvamme (Sandviken), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Frida Leonhardsen Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg), Ingrid Syrstad Engen (LSK Kvinner), Therese Sessy Åsland (LSK Kvinner), Amalie Vevle Eikeland (Sandviken), Emilie Bosshard Haavi (LSK Kvinner), Guro Reiten (LSK Kvinner), Karina Sævik (Kolbotn), Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Lisa-Marie Karlseng Utland (Rosengård), Emilie Nautnes (Arna-Bjørnar), Elise Thorsnes (LSK Kvinner).
Noreg møter Nigera (8/6), Frankrike (12/6) og Sør-Korea (17/6).
(©NPK)