Xavi legg opp etter sesongen

sport

39-åringen, som speler for Al Sadd i Qatar, vann åtte La Liga-titlar og fire trofear i meisterligaen under Barcelona-karrieren sin. Midtbaneeleganten var òg svært viktig i Spanias VM-triumf i 2010 og då landet tok EM-gull i 2008 og 2012. No vil han satse på ei framtid som trenar.

– Det har vore eit privilegium å spele fotball til eg vart 39 år. Denne sesongen blir min siste som spelar, men eg håper framtida byr på sjansen til å vere trenar, seier Xavi.

Han er spelaren som står med flest kampar for Barcelona med 767. Han debuterte for katalanarane under Louis van Gaal. Xavi scora 85 mål og vann heile 25 titlar med klubben frå 1998 til 2015.

Då forlét han Barcelona til fordel for Al Sadd på ein treårskontrakt.

– Dei fire neste vekene vil eg knyte på meg skorne og spele dei siste kampane av ei uforgløymeleg reise som varte i 21 år og har tatt meg overalt i verda, sa han.

Xavi fekk òg 133 landskampar for Spania. Der scora han 13 mål.

(©NPK)