Skademareritt for travstjernene

sport

Supertravarane Lionel, Ferrari B.R., B.B.S. Sugarlight, Ivar Sånna, Giveitgasandgo og Evil Enok M.E. har til saman tent over 35 millionar dei siste sesongane. Den siste tida har likevel ikkje vore problemfri.

Verst har det vore for eventyrhesten B.B.S. Sugarlight, som vart bytt mot ein vedkappar og enda opp som vinnar av både prestisjetunge Olympiatravet og Oslo Grand Prix.

No er karrieren slutt for hesten som tente ni millionar kroner.

Luksuspensjonist

– B.B.S. Sugarlight har lenge slite med helsa, og no har vi avgjort at han har trava det siste løpet sitt. Han skal få ein god pensjonstid med lange rideturar i skogen. Det har han fortent etter å ha gitt oss alt, seier deleigar og trenar Fredrik Solberg til Equus.

Karrieren heng også i ein tynn tråd for trønderske Ivar Sånna, som berre har stilt til start seks gongar dei tre siste åra.

– Ivar Sånna slit med helsa, og no har han pådratt seg ei bløding i kneet. Eg er ikkje optimist, seier trenar Frode Hamre til Equus.

Han hadde òg ansvaret for Giveitgasandgo, men hesten pådrog seg ein alvorleg skade og er no flytta.

Verdsrekordhaldar mot comeback

Ferrari B.R. sjokkerte travverda då han pulveriserte verdsrekorden som 4-åring i 2017. 2018 skulle bli året hans, men det enda med berre fem startar og tre sigrar for hesten som var venta å bi den beste av dei alle.

– Ferrari B.R. har slite med betennelsar og infeksjonar. No har han vore frisk over ein lengre periode, og eg håper på start om ein månad. Så er spørsmålet om han er god nok til å matche verdseliten. Eg veit rett og slett ikkje, seier Per Oleg Midtfjeld til Equus.

Det betyr ingen start i verken Elitloppet eller Oslo Grand Prix.

Rekker de OGP?

Det siste løpet vann trønderen Evil Enok M.E. i fjor, men han har knapt nok starta etterpå.

– Evil Enok M.E. er i trening, men han trøbbel med eit bein. Når han skal ut mot verdseliten må han vere heilt i orden. Eg håper å få gitt han eit løp rundt 25. mai, slik at han er klar til å forsvare tittelen i Oslo Grand Prix 9. juni, fortel Noralf P. Brækken.

Det er òg eit løp Noregs mestvinnande travar, Lionel, siktar på, men hesten med 15,9 millionar på kontoen har skuffa i år. Hesten skal starte i Sverige i midten av mai, men må vere på topp der for å kunne kjempe om sigeren i Oslo Grand Prix eller andre internasjonale storløp.

(©NPK)