Ti alpinistar med A-status på landslaget

sport

Totalt har 30 utøvarar fått tilbod om plass på alpinlandslaga for 2019/2020-sesongen. Det er 16 mannlege og 14 kvinnelege utøvarar som har fått tilbod.

Noreg som alpinnasjon har aldri hatt fleire utøvarar som har gjort det så bra som i vinter. Talet på rangerte topp 100-utøvarar, utøvarar som presterer i verdscup, europacup, junior-VM og FIS-renn, viser ei historisk stor breidde i norsk alpinsport både på kvinne- og herresida.

Talet på utøvarar på landslag for kommande sesong må rett nok bli redusert på grunn av innsparingar på økonomisida.

– Vi må gjere dette for å sikre drifta betre. Det gjer at uttaket har ekstra hard konkurranse i år. Vi vil halde fram praksisen ved at utøvarar som presterer i europacupen får køyre seg inn på lag i sesongen, fortel sportssjef Claus Johan Ryste.

Av kvinnene har Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Løseth, Kristin Anna Lysdahl og Thea Stjernesund fått A-status.

Leif Kristian Nestvold Haugen, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad og Adrian Smiseth Sejersted er herrane som har fått A-status

(©NPK)