Kristoffersen tapte mot skiforbundet i tingretten

Tingretten konkluderer i staden med at Skiforbundet var i sin fulle rett då Kristoffersen vart nekta å inngå avtale med den austerrikske drikkegiganten i 2016 om å bere Red Bull-merket på hjelmen. Det kjem fram av dommen i søksmålet til alpinisten mot skiforbundet.

Den mangeårige striden mellom Kristoffersen og skiforbundet var i førre månad oppe i Oslo tingrett. I seks rettsdagar argumenterte partane for sitt syn og synleggjorde tydeleg at det var usemje på nær sagt alle punkt.

Ei rekke profilerte vitne stilte òg i vitneboksen for å kaste lys over saka.

Tida som har gått sidan då, har tingrettsdommar Kari Lunde brukt på å vurdere argumentasjonen til partane og gjere klar dommen.

Årelang kamp

Henrik Kristoffersen har i fleire år kjempa for å få tilgang til profilere Red Bull på alpinhjelmen. Skiforbundets har sagt blankt nei, all den tid det som under tingrettsbehandlinga vart kalla «indrefileten av eksponeringsplass» allereie er selt til hovudsponsoren til forbundet Telenor.

Kristoffersen-sida har i argumentasjonen sin mellom anna vist til at skiforbundet ikkje kan matche støtteapparatet Red Bull disponerer over og stiller til rådvelde. Konsekvensen er, slik dei ser det, at alpinstjerna ikkje konkurrerer på same vilkår som fleire av rivalane sine.

Vidare har det òg frå Kristoffersen-sida vorte hevda at skiforbundet gjer seg skuldig i utilbørleg maktmisbruk ved å krevje eigedomsrett over ein urimeleg stor del av dei sentrale marknadsrettane til utøvarane.

Eit tilbakevendande poeng har det òg vore at Aksel Lund Svindal fekk tilgang til å halde fram med Red Bull på hjelmen i same periode som ein vende tommelen ned for Kristoffersen.

Fellesskapet går føre?

Forbundet har på si side argumentert for at det i retten ikkje vart dokumentert tilstrekkeleg kva for tenester Kristoffersen ville få tilgang til dersom han hadde fått bere Red Bull-logoen på hjelmen, og at det heller ikkje er bevist at tilgangen til desse automatisk vil gi eit sportsleg løft.

I tillegg har skiforbundet oppført at marknadsavtalen med Telenor er heilt avgjerande for å sikre ein «brei» landslagsmodell, og at sponsormidlar òg kjem breiddeidretten til gode.

Forbundet har her peika på at hjelmane til dei andre utøvarane allereie var selde då førespurnaden om ein Red Bull-avtale kom frå Kristoffersen, og at det ligg til grunn for at toppalpinisten frå Rælingen ikkje vart innvilga det same unntaket som Lund Svindal.

Omsynet til fellesskapet har stått mot omsynet til individet Kristoffersens rettar frå dag éin i den betente saka. No har tingretten sagt sitt.

