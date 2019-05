Skipresident Røste glad for «viktig avgjerd»

sport

– Oslo tingrett har konkludert med at regelverket til idretten og NSFs praksis om dei personlege marknadsavtalane til utøvarane er fullt ut i samsvar med krava i EØS-retten. NSF er derfor frifunne i søksmålet. NSFs marknadsavtalar gjer mogleg ei brei sportsleg satsing samtidig som utøvarane har gode moglegheiter for å inngå personlege avtalar. Retten har konstatert at fordelinga av rettar mellom landslag og utøvar er balansert, seier advokat for Skiforbundet, Per Andreas Bjørgan i ei pressemelding.

– Eg er glad for at Skiforbundet har vunne saka fullt ut. Dette er ei viktig avgjerd ikkje berre for Skiforbundet, men for heile norsk idrett. Dommen gir oss medhald i grunnleggande avklaringar for måten vi finansierer toppidretten på og legg til rette for rekruttering, barn, ungdom og breiddeaktivitetar. Retten slår fast at det er ein god balanse mellom rettane til forbundet og moglegheitene utøvarane har til å inngå personlege avtalar, seier skipresident Erik Røste i ei pressemelding.

(©NPK)