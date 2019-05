VM ryk for Strømsgodsets Mickelson

sport

Det var mot slutten av kampen søndag, med 1-2-tap borte mot Odd, at 19-åringen gjekk i bakken med store smerter.

Måndag stadfestar Strømsgodset at backen har roke akillesen og blir ute i lang tid framover.

– Nico har pådratt seg ein total avriving i akilles, og han mistar heile sesongen. Dette er utruleg trist og leit for Nico. No skal vi ta godt vare på guten og sørge for at han får tett og god oppfølging i den perioden han går inn i, seier fysioterapeuten til Godset, Marius Hoel.

Mickelson mistar dermed også U20-VM i Polen som blir spelt i perioden 23 mai-15 juni.

(©NPK)