Det står 3–3 i sluttspelserien mellom dei to laga etter at St. Louis Blygjest slo tilbake. Dallas Stars hang lenge med i kampen, men vart hardt straffa i midten av tredje periode då gjestene punkterte kampen med to raske scoringar.

Zuccarello hadde assist på Tyler Seguins scoring til 1–1 i første periode. Nordmannen losna sjølv to skot i kampen, og han var på isen i 15 minutt og 14 sekund.

– Eg visste at det kom til å bli ein tøff serie. Viss du vil gå langt i sluttspelet, må du som regel gjennom kamp nummer sju. Vi er tilbake i arbeid måndag og er glade for at vi kan spele den sjuande kampen, sa Zuccarello etter kampen, skriv NHL.

Svolte bortelag

Stars vart møtt av eit svolte bortelag frå start. Blues etablerte press mot målet til vertane, og etter eitt minutt og tre sekund sat pucken i mål. Alex Pietrangelo forlengde eit skot frå Sammy Blais til nettet bak Dallas-keeper Ben Bishop.

Elleve minutt ut i perioden var Zuccarello sentral då Stars kvitterte. Han fekk pucken på høgresida og sende ein hard puck inn mot Blues' mål, og Tyler Seguin sørgde for 1–1.

– Vi forventa at dei kom til å bli vanskelege å slå, og dei hadde ein god start. Vi hadde føretrekt at vi fekk ein betre start, men det er for seint no, sa Seguin etter kampen.

Stopp

Andre periode var lenge målluas trass fleire brukbar sjansar. Mellom anna misbrukte Stars-kaptein Jamie Benn ei stor moglegheit etter 33 minutt.

Blues' David Perron tok derimot vare på sjansen då han fekk pucken frå Oskar Sundqvist to minutt seinare. Dermed var bortelaget i føringa igjen.

I tredje periode scora Jaden Schwartz og Sammy Blais med 33 sekunds mellomrom. Kampen enda 4-1, og St. Louis har heimebanefordel i siste kamp.

Vinnaren av kvartfinaleserien møte enten San Jose Sharks eller Colorado Avalanche i semifinalen.

