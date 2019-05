Europeiske fotballklubbar varslar kamp mot nytt meisterligaformat

sport

Det vart klart då representantar for 244 europeiske klubbar frå 38 ulike land møttest i Madrid tysdag. Bak seansen stod interesseorganisasjonen European Leagues, og målet var nettopp å diskutere UEFAs planlagde meisterligaendringar.

Dei fleste av dei frammøtte skal ha uttrykt betydeleg skepsis og motstand mot det nye meisterligaformatet som kan bli ein realitet frå 2024.

Sjefen for den spanske toppserien, Javier Tebas, opplyste etter møtet at deltakarane hadde diskutert moglegheita for å gå til rettslege skritt dersom Det europeiske fotballforbundet (UEFA) pressar gjennom dei uønskte endringane.

Vil ha involvering

Tebas gav òg uttrykk for at han føler seg trygg på siger dersom saka hamnar i rettsvesenet.

– Det er ikkje mogleg å gjennomføre reformer utan samtykke frå dei ulike ligaene. Eg kan ikkje forstå korleis det er mogleg å endre noko som helst utan eit slikt samtykke, sa La Liga-presidenten.

Svenske Lars-Christer Olsson, som leiar interesseorganisasjonen European Leagues, meir enn antyda at UEFA så langt ikkje har inkludert dei rørte partane tilstrekkeleg i prosessen.

– European Leagues og alle medlemsklubbane våre har gjort det klart at vi må bli inkluderte i avgjerdsprosessen rundt framtida til dei europeiske klubbturneringane, sa han etter møtet på tysdag.

Omdiskutert forslag

Bak forslaget til nytt konkurranseformat for meisterligaen står Europas klubbforeining (ECA) og leiaren i foreininga, Andrea Agnelli. Agnelli, som også er toppsjef i italienske Juventus, har mellom anna foreslått at meisterligaen i framtida skal bestå av fire grupper på åtte lag.

Vidare går forslaget ut på at berre åtte av plassane i gruppespelet skal tildelast klubbar ut ifrå der dei endar på tabellen i den heimlege ligaen sesongen i førevegen. Dei 16 laga som kvalifiserer seg for cupspelet vil vere sikra plass i gruppespelet etterfølgjande sesong.

Agnellis forslag har òg opna for at kampane i «den nye meisterligaen» blir spelte i helgane framfor i midtveka. Planane har møtt mykje kritikk.

Napoli-president Aurelio De Laurentiis er blant dei som har gått til eit kraftfullt verbalt angrep.

– Agnelli er ein intelligent mann. Eg kan ikkje fatte at han har ei turnering som dette i tankane. Det vil vere skadeleg for resten av Fotball-Europa, sa han måndag.

Den 69 år gamle Napoli-sjefen meiner det nye formatet vil favorisere storklubbane og gjere nålauget langt trongare for klubbane frå dei mindre ligaene.

Møte kritikk

Onsdag møter UEFA-president Aleksander Ceferin representantar for European Leagues for å diskutere planane.

– Eg trur eg kan seie med stor grad av sjølvtillit at brorparten av klubbane som deltok på møtet i dag seier at dei ikkje støttar endringane som er foreslått av ECA, sa European Leagues Lars-Christer Olsson tysdag.

– Du bør kvalifisere deg for europacupane via den heimlege ligaen. Elles er det umogleg å halde på interessa til supporterane, la han til.

Siste ord er neppe sagt i saka.

(©NPK)