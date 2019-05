Jansrud: – Eg er meir opptatt av at kulturen består enn at Henrik skal få styre

sport

Jansrud tok seg tid til å snakke om dommen på måndag i Oslo tingrett då han stilte opp for Tinestafetten på Bislett i Oslo tysdag.

Dommen handla isolert sett om retten til å profilere eigen reklame på hjelmen. Dommen slo fast at det har ikkje ein utøvar rett til.

Verdsmeisteren i utfor i Åre i førre sesong seier at han ikkje har noko forhold til dommen i Oslo tingrett.

– Men sjølvsagt, viss det hadde vore eit anna utfall så hadde konsekvensane vore at det hadde gått ut over alpint og resten av Skiforbundet. Det hadde vorte ein del av problemet vårt. Vi i løpargruppa er ein part av konsekvensane, men vi kan ikkje ta noko standpunkt i det som er Henriks rett og moglegheit, sa Jansrud til NTB.

Dyrt

Jansrud seier at sjølv om Kristoffersen har gått på eit lite nederlag i første runde, så er det ikkje noko som tilseier at saka er over. Han seier at dette er ei sak med mange lag.

– Noko av argumentasjonen går på det han seier i retten, medan noko går på verdiane i heile sporten. Alpint er i utgangspunktet ein dyr idrett, og det er kanskje ikkje det beste å la ein 13-åring tru at helikopter til og frå renn er det beste. Vi har alle eit ansvar for korleis vi blir framstilte, men også eit ansvar for å seie frå om kva som eigentleg skal til. Eg meiner at vi har bevist at vi kan vinne renn og ta titlar med det opplegget vi har.

Betale sjølv

34-åringen frå Gudbrandsdalen meiner det er viktig å skilje mellom kva ein vil og kva ein har behov for.

– Det er alltid uansett opning for å gjere bra ting som kostar pengar, men det er òg lov til å betale det sjølv. Det er mange lag å ta omsyn til, men det er viktig for min del å seie at eg meiner at opplegget vårt held eit særs høgt internasjonalt nivå. Det vi uansett skulle ha spart inn på reisebelasting og slike ting, er det ingen som nektar Henrik å gjennomføre på eiga hand. Men bortsett frå det så legg eg meg ikkje opp i kva han meiner og ønsker.

Jansrud trur det kjem nye rundar, men har ingen aning om Kristoffersen kjem til å anke dommen eller ikkje.

– Denne prosessen har ikkje noko med meg å gjere, men konsekvensane har med meg å gjere. Eg er meir opptatt av at kulturen består, enn at Henrik skal få styre. Han har vald å gjere det slik, og det har han lov til. Men eg er opptatt av at kulturen skal bestå, og då er laget viktigast. Vi må sementere det vi gjer i eit endå sterkare opplegg, sa Jansrud.

