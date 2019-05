Nørstebø ferdig i Frölunda

sport

Nørstebø vart lånt ut til det norske landslaget under det svenske sluttspelet. Han fekk med seg 18 kampar for klubben denne sesongen. No er han klar for VM-spel i Slovakia med Noreg.

Nørstebø fekk ishockeyopplæringa si i Brynäs før han gjekk til Göteborgsklubben Frölunda i forkant av 2016/17-sesongen. Det er framleis usikkert kor trønderen speler neste sesong.

Landslagskollega Mats Rosseli Olsen speler framleis for Frölunda.

Tysdag vart det klart at også at målvakta Johan Gustafsson forlèt dei ferske SM-gullvinnarane. Også fem andre spelarar forlèt klubben.

