Carlsen vende til siger i opningspartiet

sport

Amerikanske So hadde lenge overtaket, men Carlsen vende partiet i eigen favør mot slutten. Han gjekk frå ein bonde under til ein bonde over, og til slutt kunne han innkassere sigeren.

Carlsen møter Jan Nepomniatsji og Hikaru Nakamura seinare onsdag i Elfenbenskystens hovudstad. Også Nakamura vann opningspartiet sitt i turneringa, som handlar om hurtig- og lynsjakk.

Det blir spelt tre hurtigsjakkparti kvar dag fram til fredag. Deretter er det to dagar med lynsjakk, der deltakarane speler ni parti kvar dag.

(©NPK)