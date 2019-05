Chelseas overgangsforbod blir vidareført av FIFA

sport

Premier League-klubben fekk i februar forbod mot å hente spelarar i dei to neste overgangsvindauga. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) slo ned på det dei meinte var brot på reglane for signering av spelarar under 18 år.

Chelsea anka overgangsnekten, ein anke som måndag vart avvist av FIFA, melder AP.

Det er venta at Premier League-klubben vil anke FIFAs avgjerd til Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS). Der kan dei òg be om at overgangsnekten skal bli lagt på is til anken er behandla. Det vil i så fall føre til at Chelsea kan kjøpe spelarar i det kommande overgangsvindauget som opnar 11. juni i England.

Ein overgangsnekt vil ikkje hindre klubben i å selje spelarar, inkludert Eden Hazard, som er sterkt linka til Real Madrid.

Ifølgje FIFA skal klubben framleis få lov til å signere ungdomsspelarar. Overgangsnekten gjeld heller ikkje Chelseas kvinnelag. Der er dei norske landslagsspelarane Maren Mjelde og Maria Thorisdottir.

