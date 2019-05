Dallas Stars med kvartfinaletap etter overtidsdrama

sport

Det var vinn eller forsvinn for Dallas Stars då dei møtte St. Louis Blues i den sjuande kampen i kvartfinaleserien på borteis tysdag.

Med stillinga 1–1 etter dei ordinære speleminutta, gjekk kampen til forlenging. Etter to periodar med overtid, vart kampen avgjort med ei scoring frå heimelaget.

– Det er tungt, det her. Men vi var ikkje gode nok i dag. Vi kjempa bra og spelte bra defensivt, men vi var ikkje bra nok. Jævla surt, sa Mats Zuccarello til VG i garderoben kort tid etter at dramaet var over.

Zucca med scoring

I kampen på tysdag var det heimelaga Blues' som putta første mål, signert Vince Dunn etter 13 minutt. Leiinga til Blues varte ikkje lenge, for om lag to minutt seinare trefte pucken dommaren og hamna hos Mats Zuccarello, som utlikna til 1-1, skriv VG.

Etter første pauseprat vart ingen sjansar omgjort til mål. Alt var dermed opp til dei neste 20 minutta i tredje periode, men heller ikkje då vart det nokon nettkjenningar og overtidsdramaet var dermed eit faktum.

I første overtidsperiode vart det heller ikkje mål. Til Dallas' skuffelse kom det til slutt i den andre perioden, då Pat Maroon sette den avgjerande scoringa og sende Blues til semifinaleserien i NHL. Dermed vann Blues 4–3 samanlagt.

Zuccarello fekk dryge 23 minutt på isen i den over 80 minutt lange kampen. Etter kampen seier han dette om stemninga i garderoben etter tapet:

– Tapar ein den sjuande kampen i den andre overtidsperioden er den sjølvsagd jævlig dårleg.

Uklart kven dei møter

Heller ikkje førre gong Stars og Blues møttest i kamp nummer sju i kvartfinaleserien i 2016, vart det siger til Dallas. Den gong tapte Dallas 1–6 på heimeis.

I semifinalen, der det òg blir spelt best av sju kampar, møter vinnarlaget enten Colorado Avalanches eller San Jose Sharks. Dei nemnde laga speler sin siste og avgjerande kamp natt til torsdag norsk tid.

