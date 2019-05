Utkøyrd Kristoff-erstattar gir seg i Katjusja

sport

Katjusja er Alexander Kristoffs gamle klubb, og nettopp Kittel vart henta inn som erstattar for nordmannen før 2018-sesongen.

No er tyskaren ferdig i klubben.

– Det har vore ein lang prosess, og eg har stilt meg sjølv spørsmål om kvar eg ønsker å gå som menneske og utøvar, noko som er viktig for meg, seier 30-åringen i ei pressemelding på nettsidene til sykellaget.

– Dei siste to månadane har eg vore utkøyrd, og for augneblinken er eg ikkje i stand til å trene og konkurrere på det høgaste nivået. Av den grunn har eg tatt ei avgjerd om å ta ein pause og ta litt tid for meg sjølv for å tenke igjennom måla mine og lage ein plan for framtida.

Teamsjefen i laget, José Azevedo, seier i same pressemelding at det ikkje var enkelt å gå med på Kittels ønske om å forlate laget.

– Men vi forstår situasjonen til Kittel, og vi støttar han i denne vanskelege tida. Alle i laget vil halde fram å støtte Marcel i framtida, og vi håper han snart kjem tilbake til sporten som den meisteren han er. Vi ønsker han alt godt for framtida, seier Azevedo.

