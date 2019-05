Neymar utestengd etter slag mot tilskodar

sport

Frankrikes fotballforbund opna disiplinærsak mot Neymar etter at brasilianaren tilsynelatande slo ein tilskodar etter at PSG tapte cupfinalen på straffesparkkonkurranse.

Hendinga skjedde då Neymar og PSG var på veg opp for å få sølvmedaljen. Fleire mobilkamera fanga opp at brasilianaren sende høgrehanda mot ansiktet på ein Rennes-fan før det heldt fram med ein kort, verbal kamp.

PSG har tidlegare uttalt at personen skal ha komme med fleire upassande tilrop til fleire spelarar i forkant av at Neymar dukka opp.

No har Frankrikes fotballforbund avgjort at Neymar blir pålagt ein karantene på tre kampar, og at karantenen blir sett i verk frå 13. mai.

Ankar

Samtidig har Neymar anka straffa på karantenen i tre kampar han fekk av UEFA etter at han skjelte ut ein dommar etter meisterligatapet mot Manchester United i mars.

PSG rauk ut av meisterligaen etter at dommaren, ved hjelp av videodømming (VAR), dømde straffespark til den engelske klubben i sluttminutta. Straffa vart til scoring som sende den franske klubben ut av turneringa.

Neymar var ute med skade og spelte ikkje kampen på Parc des Princes, men kom med utskjelling av dommaren på Twitter.

– Det er ei skam. Dei får folk som ikkje forstår fotball til å sjå situasjonen i sakte film, skreiv Neymar i ei Twitter-melding på portugisisk etter den dramatiske avgjerda, og la til nokre saftige gloser som ikkje eignar seg på trykk.

UEFAs disiplinærorgan svarte med stenge Neymar ute i dei tre neste UEFA-turneringskampane, som betyr dei tre første meisterligakampane neste sesong.

